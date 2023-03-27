«Харківщина потребує важкої техніки для розмінування» – ДСНС

Рятувальники Харківщини наголошують, що регіон потребує важкої техніки для розмінування. Щонайменше — сім одиниць.

«Це різна важка техніка, яка здатна працювати на сільськогосподарських угіддях. А саме там, де не зможе пройти сапер з міношукачами. Це автомобілі «BOZENA» і такі види, як «Amtrack», а також «ІМР», – повідомив речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Наразі працює одна машина для розмінування в Ізюмському районі. Це автомобіль «ІМР», розповіли в облуправлінні ДСНС.

Загалом в області працюють 22 піротехнічні групи, розповів Василенко.

«Сьогодні прибуло ще три групи. Загалом повинно працювати 26 піротехнічних груп для розмінування Харківщини. Це піротехнічні групи саме зі складу ДСНС. Ще на території Харківщини працюють піротехнічні підрозділи та сапери з інших організацій та формувань», – додав Євген Василенко.