«Харьковоблэнерго» принимает показатели счетчиков: что делать тем, кто выехал

Жители Харьковщины, которые покинули свои дома, могут передавать одни и те же показания счетчиков.

Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

«Если забыл, к примеру, не страшно. Можно передать в следующем месяце и будет произведен перерасчет», — добавила Шевченко.

В «Харьковоблэнерго» отметили, что передавать показания нужно обязательно, так как это дает объективную картину потребления электроэнергии в регионе, а также спасает потребителя от неправильных начислений.

«Не нужно паниковать или нервничать, если начисления не соответствуют реальному потреблению. Надо просто передать показания в указанный срок – последние два календарных дня текущего месяца и три дня следующего. Только тогда система их примет и перечислит», — подчеркнули в Харьковоблэнерго.

Читайте также: Полгорода на Харьковщине в четверг на пять часов останется без света