«Харьковоблэнерго» принимает показатели счетчиков: что делать тем, кто выехал
Жители Харьковщины, которые покинули свои дома, могут передавать одни и те же показания счетчиков.
Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
«Если забыл, к примеру, не страшно. Можно передать в следующем месяце и будет произведен перерасчет», — добавила Шевченко.
В «Харьковоблэнерго» отметили, что передавать показания нужно обязательно, так как это дает объективную картину потребления электроэнергии в регионе, а также спасает потребителя от неправильных начислений.
«Не нужно паниковать или нервничать, если начисления не соответствуют реальному потреблению. Надо просто передать показания в указанный срок – последние два календарных дня текущего месяца и три дня следующего. Только тогда система их примет и перечислит», — подчеркнули в Харьковоблэнерго.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины, которые покинули свои дома, могут передавать одни и те же показания счетчиков.".