«Харківобленерго» приймає показники лічильників: що робити тим, хто виїхав

Мешканці Харківщини, які залишили свої домівки, можуть передавати одні й ті ж самі показання лічильників.

Про це повідомила речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Якщо забув, наприклад, не страшно. Можна передати наступного місяця, і буде зроблено перерахунок», – додала Шевченко.

У «Харківобленерго» зауважили, що передавати показання потрібно обов’язково, адже це дає об’єктивну картину споживання електроенергії в регіоні, а також убезпечує споживача від неправильних нарахувань.

«Не треба панікувати чи нервувати, якщо нарахування не відповідають реальному споживанню. Треба просто передати показання у зазначений термін — останні два календарні дні поточного місяця і три дні наступного. Тільки тоді система їх прийме і перерахує», – підкреслили у «Харківобленерго».