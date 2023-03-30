Live
  • Четвер 30.03.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.7
    • 🟢

«Харківобленерго» приймає показники лічильників: що робити тим, хто виїхав

Суспільство 12:42   30.03.2023
Виктория Яковенко
«Харківобленерго» приймає показники лічильників: що робити тим, хто виїхав

Мешканці Харківщини, які залишили свої домівки, можуть передавати одні й ті ж самі показання лічильників.

Про це повідомила речниця АТ «Харківобленерго» Марина Шевченко.

«Якщо забув, наприклад, не страшно. Можна передати наступного місяця, і буде зроблено перерахунок», – додала Шевченко.

У «Харківобленерго» зауважили, що передавати показання потрібно обов’язково, адже це дає об’єктивну картину споживання електроенергії в регіоні, а також убезпечує споживача від неправильних нарахувань.

«Не треба панікувати чи нервувати, якщо нарахування не відповідають реальному споживанню. Треба просто передати показання у зазначений термін — останні два календарні дні поточного місяця і три дні наступного. Тільки тоді система їх прийме і перерахує», – підкреслили у «Харківобленерго».

Читайте також: Пів міста на Харківщині в четвер на п’ять годин залишиться без світла

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

12:09
Вивозив зерно з Харківщини до РФ: судитимуть директора підприємства
21:14
Підірвався на присадибній ділянці: у Куп’янську загинув співробітник обленерго
18:46
У Харкові та області блимало і зникало світло. Коментар обленерго
17:20
Росіяни пошкодили або зруйнували понад 30 культурних пам’яток на Харківщині
16:40
Армія РФ обстріляла село на Куп’янщині: три поранені

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Харківобленерго» приймає показники лічильників: що робити тим, хто виїхав»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини, які залишили свої домівки, можуть передавати одні й ті ж самі показання лічильників.".