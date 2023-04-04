4 апреля оккупанты обстреляли Золочевщину: жертв нет (фото)
Фото: «Заря»
В 13:30 4 апреля армия РФ произвела артиллерийский обстрел по железнодорожной станции «Одноробовка» в Золочевском районе. Также в течение дня трижды из минометов оккупанты обстреляли село Червоная Заря.
Об этом сообщили в Telegram издания Золочевской громады «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.
«Прямым попаданием уничтожены гараж и автомобиль. Повреждены два дома и энергосети», – пишут в издании.
Жертв в результате обстрелов нет.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 15:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:30 4 апреля армия РФ произвела артиллерийский обстрел станции Одноробовка в Золочевском районе. Также в течение дня трижды из минометов оккупанты обстреляли село Червоная Заря.".