4 апреля оккупанты обстреляли Золочевщину: жертв нет (фото)

В 13:30 4 апреля армия РФ произвела артиллерийский обстрел по железнодорожной станции «Одноробовка» в Золочевском районе. Также в течение дня трижды из минометов оккупанты обстреляли село Червоная Заря.

Об этом сообщили в Telegram издания Золочевской громады «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.

«Прямым попаданием уничтожены гараж и автомобиль. Повреждены два дома и энергосети», – пишут в издании.

Жертв в результате обстрелов нет.