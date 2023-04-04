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4 апреля оккупанты обстреляли Золочевщину: жертв нет (фото)

Общество 15:32   04.04.2023
Виктория Яковенко
4 апреля оккупанты обстреляли Золочевщину: жертв нет (фото) Фото: «Заря»

В 13:30 4 апреля армия РФ произвела артиллерийский обстрел по железнодорожной станции  «Одноробовка» в Золочевском районе. Также в течение дня трижды из минометов оккупанты обстреляли село Червоная Заря.

Об этом сообщили в Telegram издания Золочевской громады «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.

«Прямым попаданием уничтожены гараж и автомобиль. Повреждены два дома и энергосети», – пишут в издании.

Жертв в результате обстрелов нет.

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Фото: «Заря»
03
Фото: «Заря»
02
Фото: «Заря»
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Фото: «Заря»
Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 15:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:30 4 апреля армия РФ произвела артиллерийский обстрел станции Одноробовка в Золочевском районе. Также в течение дня трижды из минометов оккупанты обстреляли село Червоная Заря.".