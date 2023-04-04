4 квітня окупанти обстріляли Золочівщину: жертв немає (фото)

О 13:30 4 квітня армія РФ здійснили артилерійський обстріл по залізничній станції “Одноробівка” в Золочівському районі. Також впродовж дня тричі з мінометів окупанти обстріляли село Червона Зоря.

Про це повідомили в Telegram видання Золочівської громади «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Прямим влучанням знищено гараж та автомобіль. Пошкоджено два будинки та енергомережі», – пишуть у виданні.

Жертв внаслідок обстрілу немає.