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4 квітня окупанти обстріляли Золочівщину: жертв немає (фото)

Суспільство 15:32   04.04.2023
Вікторія Яковенко
4 квітня окупанти обстріляли Золочівщину: жертв немає (фото) Фото: “Зоря”

О 13:30 4 квітня армія РФ здійснили артилерійський обстріл по залізничній станції “Одноробівка” в Золочівському районі. Також впродовж дня тричі з мінометів окупанти обстріляли село Червона Зоря.

Про це повідомили в Telegram видання Золочівської громади «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Прямим влучанням знищено гараж та автомобіль. Пошкоджено два будинки та енергомережі», – пишуть у виданні.

Жертв внаслідок обстрілу немає.

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Фото: “Зоря”
03
Фото: “Зоря”
02
Фото: “Зоря”
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Фото: “Зоря”
Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 15:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:30 4 квітня армія РФ здійснили артилерійський обстріл по залізничній станції “Одноробівка” в Золочівському районі. Також впродовж дня тричі з мінометів окупанти обстріляли село Червона Зоря.".