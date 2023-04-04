4 квітня окупанти обстріляли Золочівщину: жертв немає (фото)
Фото: “Зоря”
О 13:30 4 квітня армія РФ здійснили артилерійський обстріл по залізничній станції “Одноробівка” в Золочівському районі. Також впродовж дня тричі з мінометів окупанти обстріляли село Червона Зоря.
Про це повідомили в Telegram видання Золочівської громади «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Прямим влучанням знищено гараж та автомобіль. Пошкоджено два будинки та енергомережі», – пишуть у виданні.
Жертв внаслідок обстрілу немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:30 4 квітня армія РФ здійснили артилерійський обстріл по залізничній станції “Одноробівка” в Золочівському районі. Також впродовж дня тричі з мінометів окупанти обстріляли село Червона Зоря.".