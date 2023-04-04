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В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)

Общество 10:19   04.04.2023
Оксана Горун
В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)

Детей и взрослых жителей Харькова предупреждают об опасности мин и снарядов, а также показывают их образцы.

4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Об этом напомнила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Сегодня во всех районах Харькова и области организуются учения по минной безопасности, тренинги, показывают гражданскому населению образцы мин и так далее», — сообщили спасатели.

Детям рассказывают про мины в Харькове 3

Они подчеркнули, что Харьковская область  сейчас — одна из наиболее пострадавших от мин в Украине.

Детям рассказывают про мины в Харькове 2

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    • «Всего с начала боевых действий саперами ГСЧС обезврежено около 62 тысяч взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

    Детям рассказывают про мины в Харькове 4

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 10:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детей и взрослых жителей Харькова предупреждают об опасности мин и снарядов, а также показывают их образцы".