В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)
Детей и взрослых жителей Харькова предупреждают об опасности мин и снарядов, а также показывают их образцы.
4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Об этом напомнила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Сегодня во всех районах Харькова и области организуются учения по минной безопасности, тренинги, показывают гражданскому населению образцы мин и так далее», — сообщили спасатели.
Они подчеркнули, что Харьковская область сейчас — одна из наиболее пострадавших от мин в Украине.
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«Всего с начала боевых действий саперами ГСЧС обезврежено около 62 тысяч взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детей и взрослых жителей Харькова предупреждают об опасности мин и снарядов, а также показывают их образцы".