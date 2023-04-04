В разных районах Харькова проводят учения по минной безопасности (фото)

Детей и взрослых жителей Харькова предупреждают об опасности мин и снарядов, а также показывают их образцы.

4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Об этом напомнила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Сегодня во всех районах Харькова и области организуются учения по минной безопасности, тренинги, показывают гражданскому населению образцы мин и так далее», — сообщили спасатели.

Они подчеркнули, что Харьковская область сейчас — одна из наиболее пострадавших от мин в Украине.

«Всего с начала боевых действий саперами ГСЧС обезврежено около 62 тысяч взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.