У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)
Дітей та дорослих мешканців Харкова попереджають про небезпеку мін та снарядів, а також демонструють їхні зразки.
4 квітня – Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов’язаній з розмінуванням. Про це нагадала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Сьогодні в усіх районах міста Харкова та області організовуються навчання з мінної безпеки, тренінги, показують цивільному населенню зразки мін тощо”, – повідомили рятувальники.
Вони наголосили, що Харківська область зараз – одна з найбільш постраждалих від мін в Україні.
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“Усього з початку бойових дій саперами ДСНС знешкоджено близько 62 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дітей та дорослих мешканців Харкова попереджають про небезпеку мін та снарядів, а також демонструють їхні зразки".