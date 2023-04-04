У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)

Дітей та дорослих мешканців Харкова попереджають про небезпеку мін та снарядів, а також демонструють їхні зразки.

4 квітня – Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов’язаній з розмінуванням. Про це нагадала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Сьогодні в усіх районах міста Харкова та області організовуються навчання з мінної безпеки, тренінги, показують цивільному населенню зразки мін тощо”, – повідомили рятувальники.

Вони наголосили, що Харківська область зараз – одна з найбільш постраждалих від мін в Україні.

“Усього з початку бойових дій саперами ДСНС знешкоджено близько 62 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.