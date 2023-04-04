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У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)

Суспільство 10:19   04.04.2023
Оксана Горун
У різних районах Харкова проводять навчання з мінної безпеки (фото)

Дітей та дорослих мешканців Харкова попереджають про небезпеку мін та снарядів, а також демонструють їхні зразки.

4 квітня – Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки та допомоги у діяльності, пов’язаній з розмінуванням. Про це нагадала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Сьогодні в усіх районах міста Харкова та області організовуються навчання з мінної безпеки, тренінги, показують цивільному населенню зразки мін тощо”, – повідомили рятувальники.

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Вони наголосили, що Харківська область зараз – одна з найбільш постраждалих від мін в Україні.

Дітям розповідають про міни у Харкові 2

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    • “Усього з початку бойових дій саперами ДСНС знешкоджено близько 62 тисяч вибухонебезпечних предметів”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 10:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дітей та дорослих мешканців Харкова попереджають про небезпеку мін та снарядів, а також демонструють їхні зразки".