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18 «пунктів незламності» в школах Харькова будут работать летом: адреса

Общество 22:01   07.04.2023
Оксана Горун
18 «пунктів незламності» в школах Харькова будут работать летом: адреса Фото: facebook Сергея Зеленского

В мэрии Харькова определились со списком «пунктів незламності», которые не отправят в режим ожидания до осени.

«Список «пунктів незламності», расположенных в школах города Харькова, которые будут работать весной и летом 2023 года, утвердили на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В каждом из районов города в круглосуточном режиме будут работать по два «пункта незламності», где харьковчане смогут получить доступ в интернет и зарядить гаджеты.

Список адресов

Пункти незламності в Харкові, які працюватимуть влітку

По информации мэрии все остальные пункты, которые размещались в школах, переведут в режим готовности к открытию.

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    • Ранее в ХОВА приняли решение на весенне-летний период отправить часть «пунктів незламності» в области в режим ожидания.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова определились со списком «пунктів незламності», которые не отправят в режим ожидания до осени".