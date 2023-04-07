18 «пунктів незламності» в школах Харькова будут работать летом: адреса
В мэрии Харькова определились со списком «пунктів незламності», которые не отправят в режим ожидания до осени.
«Список «пунктів незламності», расположенных в школах города Харькова, которые будут работать весной и летом 2023 года, утвердили на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
В каждом из районов города в круглосуточном режиме будут работать по два «пункта незламності», где харьковчане смогут получить доступ в интернет и зарядить гаджеты.
Список адресов
По информации мэрии все остальные пункты, которые размещались в школах, переведут в режим готовности к открытию.
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Ранее в ХОВА приняли решение на весенне-летний период отправить часть «пунктів незламності» в области в режим ожидания.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 22:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова определились со списком «пунктів незламності», которые не отправят в режим ожидания до осени".