18 “пунктів незламності” в школах Харкова працюватимуть влітку: адреси

У мерії Харкова визначились зі списком “пунктів незламності”, які не відправлять у режим очікування до осені.

“Перелік “пунктів незламності”, розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У кожному з районів міста в цілодобовому режимі працюватимуть по два “пункти незламності”, де харків’яни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети.

Перелік адрес

За інформацією мерії, всі інші пункти, які розміщувалися в школах, переведуть у режим готовності до відкриття.

Раніше в ХОВА ухвалили рішення на весняно-літній період відправити частину “пунктів незламності” в області у режим очікування.