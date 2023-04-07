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18 “пунктів незламності” в школах Харкова працюватимуть влітку: адреси

Суспільство 22:01   07.04.2023
Оксана Горун
18 “пунктів незламності” в школах Харкова працюватимуть влітку: адреси Фото: Фейсбук Сергія Зеленського

У мерії Харкова визначились зі списком “пунктів незламності”, які не відправлять у режим очікування до осені.

“Перелік “пунктів незламності”, розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У кожному з районів міста в цілодобовому режимі працюватимуть по два “пункти незламності”, де харків’яни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети.

Перелік адрес

Пункти незламності в Харкові, які будуть працювати влітку

За інформацією мерії, всі інші пункти, які розміщувалися в школах, переведуть у режим готовності до відкриття.

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    • Раніше в ХОВА ухвалили рішення на весняно-літній період відправити частину “пунктів незламності” в області у режим очікування.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 22:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова визначились зі списком “пунктів незламності”, які не відправлять у режим очікування до осені".