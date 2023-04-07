18 “пунктів незламності” в школах Харкова працюватимуть влітку: адреси
У мерії Харкова визначились зі списком “пунктів незламності”, які не відправлять у режим очікування до осені.
“Перелік “пунктів незламності”, розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
У кожному з районів міста в цілодобовому режимі працюватимуть по два “пункти незламності”, де харків’яни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети.
Перелік адрес
За інформацією мерії, всі інші пункти, які розміщувалися в школах, переведуть у режим готовності до відкриття.
Читайте також: Скільки коштуватиме спекти паску вдома: підрахунки мерії Харкова
Раніше в ХОВА ухвалили рішення на весняно-літній період відправити частину “пунктів незламності” в області у режим очікування.
Новини за темою:
Ви читали новину: «18 “пунктів незламності” в школах Харкова працюватимуть влітку: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 22:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова визначились зі списком “пунктів незламності”, які не відправлять у режим очікування до осені".