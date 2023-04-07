Всем жителям Боровской громады вернули газ
На этой неделе газовщики провели ремонтные работы в 10 громадах Харьковской области. Всем потребителям Боровской громады восстановили энергоноситель.
«На этой неделе специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в Боровской, Изюмской, Чкаловской, Балаклейской, Циркуновской, Липецкой, Печенежской, Савинской, Ольховской громадах», — сообщили в АО «Харьковгаз».
В настоящее время наибольшее количество домов без газоснабжения остается в Изюмской, Чкаловской, Ольховской общинах – это около 5500 потребителей, добавили газовики.
Газовики также сообщили, что из-за артиллерийских обстрелов РФ в Купянской громаде был поврежден распределительный надземный газопровод среднего давления. Аварийно-диспетчерская бригада выехала на место и приступила к проведению работ без прекращения газоснабжения потребителям.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе газовщики провели ремонтные работы в 10 громадах Харьковской области. Всем потребителям Боровской громады восстановили энергоноситель.".