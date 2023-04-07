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Всем жителям Боровской громады вернули газ

Общество 15:15   07.04.2023
Виктория Яковенко
Всем жителям Боровской громады вернули газ Фото: АО «Харьковгаз»

На этой неделе газовщики провели ремонтные работы в 10 громадах Харьковской области. Всем потребителям Боровской громады восстановили энергоноситель.

«На этой неделе специалисты провели ремонтно-восстановительные работы в Боровской, Изюмской, Чкаловской, Балаклейской, Циркуновской, Липецкой, Печенежской, Савинской, Ольховской громадах», — сообщили в АО «Харьковгаз».

В настоящее время наибольшее количество домов без газоснабжения остается в Изюмской, Чкаловской, Ольховской общинах – это около 5500 потребителей, добавили газовики.

Газовики также сообщили, что из-за артиллерийских обстрелов РФ в Купянской громаде был поврежден распределительный надземный газопровод среднего давления. Аварийно-диспетчерская бригада выехала на место и приступила к проведению работ без прекращения газоснабжения потребителям.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 15:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе газовщики провели ремонтные работы в 10 громадах Харьковской области. Всем потребителям Боровской громады восстановили энергоноситель.".