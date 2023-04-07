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Всім мешканцям Борівської громади повернули газ

Суспільство 15:15   07.04.2023
Вікторія Яковенко
Всім мешканцям Борівської громади повернули газ Фото: АТ “Харківгаз”

Цього тижня газовики провели ремонтні роботи у 10 громадах Харківської області. Усім споживачам Борівської громади відновили енергоносій.

«Цього тижня спеціалісти провели ремонтно-відновлювальні роботи у Борівській, Ізюмській, Чкаловській, Балаклійській, Циркунівській, Липецькій, Печенізькій, Савинській, Вільхівській громадах», – повідомили в АТ «Харківгаз».

Наразі найбільша кількість будинків без газопостачання залишається в Ізюмській, Чкаловській, Вільхівській громадах – це близько 5 500 споживачів, додали газовики.

Газовики також повідомили, що через артилерійські обстріли РФ у Куп’янській громаді було пошкоджено розподільчий надземний газопровід середнього тиску. Аварійно-диспетчерська бригада виїхала на місце та розпочала аварійні роботи без припинення газопостачання споживачам.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня газовики провели ремонтні роботи у 10 громадах Харківської області. Усім споживачам Борівської громади відновили енергоносій.".