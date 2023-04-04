Через обстріли РФ без газу залишається понад 6000 мешканців Харківщини
Фото: АТ “Харківгаз”
У результаті останніх обстрілів РФ у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені газопроводи.
«Аварійно-диспетчерська бригада оперативно прибула на місце подій та усунула витоки газу», – повідомили в АТ «Харківгаз».
Протягом минулого тижня після ворожих ударів газовики відновили енергоносій для 200 родин області. Більшість таких будинків знаходиться у Куп’янській громаді.
Наразі ремонтні роботи продовжуються у Дергачівській, Балаклійській, Малинівській, Ізюмській, Чкаловській, Липецькій, Куп’янській та Борівській громадах. Загалом без газопостачання все ще залишається понад 6000 тисяч жителів Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У результаті останніх обстрілів РФ у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені газопроводи.".