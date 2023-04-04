Через обстріли РФ без газу залишається понад 6000 мешканців Харківщини

У результаті останніх обстрілів РФ у Куп’янській та Борівській громадах були пошкоджені газопроводи.

«Аварійно-диспетчерська бригада оперативно прибула на місце подій та усунула витоки газу», – повідомили в АТ «Харківгаз».

Протягом минулого тижня після ворожих ударів газовики відновили енергоносій для 200 родин області. Більшість таких будинків знаходиться у Куп’янській громаді.

Наразі ремонтні роботи продовжуються у Дергачівській, Балаклійській, Малинівській, Ізюмській, Чкаловській, Липецькій, Куп’янській та Борівській громадах. Загалом без газопостачання все ще залишається понад 6000 тисяч жителів Харківщини.