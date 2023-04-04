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Из-за обстрелов РФ без газа остается более 6000 жителей Харьковщины

Общество 14:56   04.04.2023
Виктория Яковенко
Из-за обстрелов РФ без газа остается более 6000 жителей Харьковщины Фото: АО «Харьковгаз»

В результате последних обстрелов РФ в Купянской и Боровской громадах были повреждены газопроводы.

«Аварийно-диспетчерская бригада оперативно прибыла на место происшествия и устранила утечки газа», — сообщили в АО «Харьковгаз».

В течение прошлой недели после вражеских ударов газовики восстановили энергоноситель для 200 семей области. Большинство таких домов находятся в Купянской громаде.

Сейчас ремонтные работы продолжаются в Дергачевской, Балаклейской, Малиновской, Изюмской, Чкаловской, Липецкой, Купянской и Боровской громадах. В общем без газоснабжения все еще остается более 6000 тысяч жителей Харьковщины.

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Фото: АО «Харьковгаз»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 14:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате последних обстрелов РФ в Купянской и Боровской громадах были повреждены газопроводы.".