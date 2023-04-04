Из-за обстрелов РФ без газа остается более 6000 жителей Харьковщины

В результате последних обстрелов РФ в Купянской и Боровской громадах были повреждены газопроводы.

«Аварийно-диспетчерская бригада оперативно прибыла на место происшествия и устранила утечки газа», — сообщили в АО «Харьковгаз».

В течение прошлой недели после вражеских ударов газовики восстановили энергоноситель для 200 семей области. Большинство таких домов находятся в Купянской громаде.

Сейчас ремонтные работы продолжаются в Дергачевской, Балаклейской, Малиновской, Изюмской, Чкаловской, Липецкой, Купянской и Боровской громадах. В общем без газоснабжения все еще остается более 6000 тысяч жителей Харьковщины.