Из-за обстрелов РФ без газа остается более 6000 жителей Харьковщины
Фото: АО «Харьковгаз»
В результате последних обстрелов РФ в Купянской и Боровской громадах были повреждены газопроводы.
«Аварийно-диспетчерская бригада оперативно прибыла на место происшествия и устранила утечки газа», — сообщили в АО «Харьковгаз».
В течение прошлой недели после вражеских ударов газовики восстановили энергоноситель для 200 семей области. Большинство таких домов находятся в Купянской громаде.
Сейчас ремонтные работы продолжаются в Дергачевской, Балаклейской, Малиновской, Изюмской, Чкаловской, Липецкой, Купянской и Боровской громадах. В общем без газоснабжения все еще остается более 6000 тысяч жителей Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате последних обстрелов РФ в Купянской и Боровской громадах были повреждены газопроводы.".