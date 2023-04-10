Авторы «Доброго вечора, ми з України» стали амбассадорами бригады «Спартан»

Участники группы PROBASS ∆ HARDI подписали меморандум о сотрудничестве со штурмовой бригадой «Спартан», которая дислоцируется на Харьковщине.

Видео подписания меморандума опубликовала Харьковская областная военная администрация.

«Подписание этого меморандума позволит нам стать более узнаваемыми. Это популяризация штурмовой бригады «Спартан» как на всеукраинском, так и на международном уровне. До сих пор есть люди, не понимающие разницы между ведомствами. Поэтому функция разъяснительной работы здесь тоже присутствует. К тому же поддержка группы поднимает морально-психологическое состояние наших воинов», – отметил командир 3 бригады Нацгвардии Вадим Гладков.

Также нацгвардейцы и участники расписали украинский флаг. Его планируют продать на аукционе, а полученные средства направить на оснащение воинов.

«Для нас это большая честь. Подписание меморандума упростит сбор средств и закупку всего необходимого для наших воинов. Концерты и аукционы будем проводить как в Украине, так и за границей. Кстати, практика проведения аукционов очень эффективна. Если на концерт не каждый может попасть, то присоединиться к аукциону могут все желающие», – отметил лидер группы Артем Ткаченко.