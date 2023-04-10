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Виконавці «Доброго вечора, ми з України» стали амбасадорами бригади «Спартан»

Суспільство 15:28   10.04.2023
Вікторія Яковенко
Виконавці «Доброго вечора, ми з України» стали амбасадорами бригади «Спартан» Фото: ХОВА

Учасники гурту PROBASS ∆ HARDI підписали меморандум про співпрацю зі штурмовою бригадою «Спартан», що дислокується на Харківщині.

Відео підписання меморандуму опублікували в Харківській обласній військовій адміністрації.

«Підписання цього меморандуму дасть нам можливість стати більш впізнаваними. Це популяризація штурмової бригади «Спартан» як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Досі є люди, які не розуміють різниці між відомствами. Тому функція роз’яснювальної роботи тут також присутня. До того ж підтримка гурту неабияк підіймає морально-психологічний стан наших воїнів», – зазначив командир 3 бригади Нацгвардії Вадим Гладков.

Також нацгвардійці та учасники гурту розписали український прапор. Його планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення воїнів.

«Для нас це велика честь. Підписання меморандуму спростить збір коштів та закупівлю усього необхідного для наших воїнів. Концерти й аукціони проводитимемо як в Україні, так і за кордоном. До речі, практика проведення аукціонів дуже ефективна. Якщо на концерт не кожен може потрапити, то долучитися до аукціону можуть усі охочі», – зазначив лідер гурту Артем Ткаченко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учасники гурту PROBASS ∆ HARDI підписали меморандум про співпрацю зі штурмовою бригадою «Спартан», що дислокується на Харківщині.".