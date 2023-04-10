На Харьковщине за последний месяц зарегистрировали еще 8 тысяч переселенцев

На Харьковщине продолжает расти количество внутренне перемещенных лиц, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

Всем внутренне перемещенным лицам, нуждающимся в поселении, предоставляют комфортные условия для проживания. Сейчас большинство людей удается расселять в общежития учебных заведений. Переселенцам помогают получить статус ВПЛ, оформить социальные выплаты, а также выдают гуманитарную помощь.

В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 477,9 тысячи переселенцев – это почти 392 тысячи семей. В частности, после 24 февраля 2022 года за справкой ВПЛ обратилось 406,3 тысячи человек.

«В начале марта в области находилось около 470 тысяч переселенцев. На сегодня их уже почти 478 тысяч. К сожалению, вражеские обстрелы в приграничных общинах Харьковщины не утихают, поэтому все больше граждан вынуждены покидать свои дома и переселяться в более безопасные районы. Также помогаем людям добраться до других регионов, если они планируют ехать дальше», – сказала Вита Ковальская.

Кроме того, в Харьковский регион эвакуируются люди с временно оккупированных территорий других областей. Сегодня на Харьковщине насчитывается 243 многодетных семьи, более 126 тысяч пенсионеров, 20,5 тысячи человек с инвалидностью, а также более 85 тысяч детей.