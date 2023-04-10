На Харківщині за останній місяць зареєстрували ще 8 тисяч переселенців

На Харківщині продовжує зростати кількість внутрішньо переміщених осіб, повідомила заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Усім внутрішньо переміщеним особам, які потребують поселення, надають комфортні умови для проживання. Наразі більшість людей вдається розселяти в гуртожитки закладів освіти. Переселенцям допомагають отримати статус ВПО, оформити соціальні виплати, а також видають гуманітарну допомогу.

Загалом у Харківській області в управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 477,9 тисячі переселенців – це майже 392 тисячі сімей. Зокрема, після 24 лютого 2022 року по довідки ВПО звернулося 406,3 тисячі людей.

«На початку березня в області перебувало приблизно 470 тисяч переселенців. На сьогодні їх вже майже 478 тисяч. На жаль, ворожі обстріли у прикордонних громадах Харківщини не вщухають, тому все більше громадян вимушені покидати свої домівки і переселятися в більш безпечні райони. Також допомагаємо людям дістатися інших регіонів, якщо вони планують їхати далі», – сказала Віта Ковальська.

Окрім цього, до Харківського регіону евакуюються люди з тимчасово окупованих територій інших областей. Сьогодні на Харківщині нараховується 243 багатодітні родини, більш ніж 126 тисяч пенсіонерів, 20,5 тисячі людей з інвалідністю, а також понад 85 тисяч дітей.