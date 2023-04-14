На Харьковщине во время пожара погиб мужчина
В ГСЧС сообщили о смертельном пожаре в Богодухове не Харьковщине.
«В 07:17 13 апреля произошел пожар в квартире жилого двухэтажного дома по адресу: г. Богодухов, ул. А.Чалого, 12. На тушение пожара выехало 1 отделение ГСЧС. Горели домашние вещи на площади 3 кв. м. На месте пожара обнаружено тело владельца квартиры, 1968 года рождения. Локализован пожар в 07:30, а полностью ликвидирован в 07:40. Причина – короткое замыкание электропроводки», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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По данным спасателей, всего за сутки на Харьковщине случилось шесть пожаров. Один из них — из-за вражеских обстрелов. Горел трактор в селе Кучеровка Купянского района. Причиной стал удар по селу из РСЗО «Град». В ГСЧС отметили, что на этом пожаре спасали прицеп с тремя тоннами селитры.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о смертельном пожаре в Богодухове не Харьковщине".