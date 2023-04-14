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На Харківщині під час пожежі загинув чоловік

Події 08:27   14.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині під час пожежі загинув чоловік

У ДСНС повідомили про смертельну пожежу в Богодухові не Харківщині.

“О 07:17 13 квітня сталася пожежа у квартирі житлового двоповерхового будинку за адресою: м. Богодухів, вул. О.Чалого, 12. На гасіння пожежі виїхало 1 відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі 3 кв.м. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири, 1968 року народження. Локалізовано пожежу о 07-30, а повністю ліквідовано о 07:40. Причина – коротке замикання електропроводки”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • За даними рятувальників, за добу на Харківщині сталося шість пожеж. Одна з них – через ворожі обстріли. Горів трактор у селі Кучерівка Куп’янського району. Причиною став удар по селу з РСЗВ “Град”. У ДСНС зазначили, що на цій пожежі рятували причіп із трьома тоннами селітри.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про смертельну пожежу в Богодухові не Харківщині".