На Харківщині під час пожежі загинув чоловік

У ДСНС повідомили про смертельну пожежу в Богодухові не Харківщині.

“О 07:17 13 квітня сталася пожежа у квартирі житлового двоповерхового будинку за адресою: м. Богодухів, вул. О.Чалого, 12. На гасіння пожежі виїхало 1 відділення ДСНС. Горіли домашні речі на площі 3 кв.м. На місці пожежі виявлено тіло власника квартири, 1968 року народження. Локалізовано пожежу о 07-30, а повністю ліквідовано о 07:40. Причина – коротке замикання електропроводки”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, за добу на Харківщині сталося шість пожеж. Одна з них – через ворожі обстріли. Горів трактор у селі Кучерівка Куп’янського району. Причиною став удар по селу з РСЗВ “Град”. У ДСНС зазначили, що на цій пожежі рятували причіп із трьома тоннами селітри.