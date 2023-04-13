Четверо поранених та згорілий трактор: наслідки денних обстрілів Харківщини

У прокуратурі та ДСНС поінформували про те, що вдень 13 квітня ворог обстрілював Куп’янський район Харківщини. У результаті є постраждалі.

“13 квітня близько 11:30 військовослужбовці ЗС РФ обстріляли з РСЗВ с. Кучерівка Куп‘янського району. Внаслідок обстрілу загорівся трактор з причепом. Отримали поранення водій трактора та двоє чоловіків — пасажири причепу. Наразі всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні. Близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: осколкове поранення отримав 46-річний мирний мешканець“, – перерахували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У ДСНС уточнили, що село Кучерівка ворог обстріляв з РСЗВ “Град”. На місці виникла пожежа.

“До місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття на дорозі горів трактор з причепом. Крім того, в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків.

Іх було доставлено до обласної клінічної лікарні. Пожежу було оперативно ліквідовано”, – повідомили подробиці у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, за даними вечірнього зведення Генштабу ЗСУ, на Харківщині протягом доби під обстрілом було 11 населених пунктів.