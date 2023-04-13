Армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли на півночі області та біля лінії фронту на Куп’янському напрямку. Спроб атакувати не зафіксували.

“Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка“, — повідомили у вечірньому зведенні ГШ.

Загалом по території України ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ.

У наступ російська армія йде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Там Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

“Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і Мар’їнку”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.