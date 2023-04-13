Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на севере области и у линии фронта на Купянском направлении. Попыток атаковать не зафиксировали.

«За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка», — сообщили в вечерней сводке ГШ 13 апреля.

В целом по территории Украины враг нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

В наступление российская армия идет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отбили около 20 атак противника.

«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», — сообщили в Генштабе ВСУ.