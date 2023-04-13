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Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:19   13.04.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщине — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на севере области и у линии фронта на Купянском направлении. Попыток атаковать не зафиксировали.

«За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка», — сообщили в вечерней сводке ГШ 13 апреля.

В целом по территории Украины враг нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из РСЗО.

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В наступление российская армия идет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отбили около 20 атак противника.

«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на севере области и у линии фронта на Купянском направлении. Попыток атаковать не зафиксировали".