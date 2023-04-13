Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на севере области и у линии фронта на Купянском направлении. Попыток атаковать не зафиксировали.
«За сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Терновая, Старица, Гатище и Бударки на Харьковщине.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Масютовка и Табаевка», — сообщили в вечерней сводке ГШ 13 апреля.
В целом по территории Украины враг нанес 11 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из РСЗО.
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В наступление российская армия идет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны отбили около 20 атак противника.
«Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку», — сообщили в Генштабе ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах на севере области и у линии фронта на Купянском направлении. Попыток атаковать не зафиксировали".