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Четверо раненых и сгоревший трактор: последствия дневных обстрелов Харьковщины

Происшествия 18:50   13.04.2023
Оксана Горун
Четверо раненых и сгоревший трактор: последствия дневных обстрелов Харьковщины

В прокуратуре и ГСЧС проинформировали о том, что днем 13 апреля враг обстреливал Купянский район Харьковщины. В результате есть пострадавшие.

«13 апреля около 11:30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы в больницу. Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района: осколочное ранение получил 46-летний мирный житель», — перечислили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрелов Харьковской области 13 апреля 2023 3

В ГСЧС уточнили, что село Кучеровка враг обстрелял из РСЗО «Град». На месте возник пожар.

Последствия обстрелов Харьковской области 13 апреля 2023 5

«К месту вызова направили два оперативных отделения спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на дороге горел трактор с прицепом. Кроме того, в результате обстрела получили ранения трое мужчин. Они были доставлены в областную клиническую больницу. Пожар был оперативно ликвидирован», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковской области 13 апреля 2023 6

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    • Напомним, по данным вечерней сводки Генштаба ВСУ, на Харьковщине в течение суток под обстрелами были 11 населенных пунктов.

    Последствия обстрелов Харьковской области 13 апреля 2023 4

    Последствия обстрелов Харьковской области 13 апреля 2023 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прокуратуре и ГСЧС проинформировали о том, что днем 13 апреля враг обстреливал Купянский район Харьковщины. В результате есть пострадавшие".