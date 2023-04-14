Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху

Общество 11:01   14.04.2023
Оксана Горун
Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху Фото: vsegda-pomnim.com

По оценкам полицейских, храмы посетят около 35 тысяч верующих. Богослужения пройдут в 220 церквях.

«Во время Пасхальных праздников полиция Харьковщины будет работать в усиленном режиме. За охраной публичного порядка будут следить до 1600 полицейских, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — 15 и 16 апреля состоятся мероприятия по случаю Пасхи. Богослужения будут проводиться в 220 храмах. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 35 тыс. граждан».

Полиция обратилась к жителям Харьковщины с просьбой воздержаться от посещения храмов — чтобы не создавать больших скоплений людей.

«Мы знаем, кто перед нами. Перед нами тупиковая ветвь эволюции приматов в виде россиян, которые частично похожи на людей, а таковыми не являются. Поэтому мы понимаем, что какие-либо действия возможны даже в праздники, ничего святого там нет», — предупредил накануне начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

  • Читайте также: Пасха на карантине: рекомендации МОЗ для церквей и верующих

    • Также полицейские напомнили, что комендантский час на Харьковщине на Пасху никто не отменял. Он действует с 23:00 до 5:00.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:01
    Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху
    21:19
    Пасха на Харьковщине: полицейские придут в 220 церквей (видео)
    14:19
    Проехал на «красный» и засветился в соцсетях: в Харькове поймали нарушителя
    12:42
    Более двадцати писанок выставят в центре Харькова
    08:31
    В метро полиция поймала пассажира с солями, а на дорогах — 5 пьяных водителей

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По оценкам полицейских, храмы посетят около 35 тысяч верующих. Богослужения пройдут в 220 церквях".