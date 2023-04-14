Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху

По оценкам полицейских, храмы посетят около 35 тысяч верующих. Богослужения пройдут в 220 церквях.

«Во время Пасхальных праздников полиция Харьковщины будет работать в усиленном режиме. За охраной публичного порядка будут следить до 1600 полицейских, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — 15 и 16 апреля состоятся мероприятия по случаю Пасхи. Богослужения будут проводиться в 220 храмах. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 35 тыс. граждан».

Полиция обратилась к жителям Харьковщины с просьбой воздержаться от посещения храмов — чтобы не создавать больших скоплений людей.

«Мы знаем, кто перед нами. Перед нами тупиковая ветвь эволюции приматов в виде россиян, которые частично похожи на людей, а таковыми не являются. Поэтому мы понимаем, что какие-либо действия возможны даже в праздники, ничего святого там нет», — предупредил накануне начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Также полицейские напомнили, что комендантский час на Харьковщине на Пасху никто не отменял. Он действует с 23:00 до 5:00.