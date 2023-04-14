Полиция спрогнозировала, сколько людей будет в церквях на Харьковщине на Пасху
По оценкам полицейских, храмы посетят около 35 тысяч верующих. Богослужения пройдут в 220 церквях.
«Во время Пасхальных праздников полиция Харьковщины будет работать в усиленном режиме. За охраной публичного порядка будут следить до 1600 полицейских, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. — 15 и 16 апреля состоятся мероприятия по случаю Пасхи. Богослужения будут проводиться в 220 храмах. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 35 тыс. граждан».
Полиция обратилась к жителям Харьковщины с просьбой воздержаться от посещения храмов — чтобы не создавать больших скоплений людей.
«Мы знаем, кто перед нами. Перед нами тупиковая ветвь эволюции приматов в виде россиян, которые частично похожи на людей, а таковыми не являются. Поэтому мы понимаем, что какие-либо действия возможны даже в праздники, ничего святого там нет», — предупредил накануне начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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Также полицейские напомнили, что комендантский час на Харьковщине на Пасху никто не отменял. Он действует с 23:00 до 5:00.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По оценкам полицейских, храмы посетят около 35 тысяч верующих. Богослужения пройдут в 220 церквях".