Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень
За оцінками поліцейських, храми відвідають близько 35 тисяч вірян. Богослужіння відбудуться у 220 церквах.
“Під час Великодніх свят поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі. За охороною публічного порядку слідкуватимуть до 1600 поліцейських, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – 5 та 16 квітня відбудуться заходи з нагоди Великодня. Богослужіння проводитимуться у 220 храмах. Очікується, що участь у заходах візьмуть близько 35 тис. громадян”.
Поліція звернулася до мешканців Харківщини із проханням утриматися від відвідування храмів – щоб не створювати великих скупчень людей.
“Ми знаємо, хто перед нами. Перед нами тупикова гілка еволюції приматів у вигляді росіян, які лише частково схожі на людей, а такими не є. Тому ми розуміємо, що будь-які дії можливі навіть на свята, нічого святого там немає”, – попередив напередодні начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.
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Також поліцейські нагадали, що комендантську годину на Харківщині на Великдень ніхто не скасовував. Вона діє з 23:00 до 5:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оцінками поліцейських, храми відвідають близько 35 тисяч вірян. Богослужіння відбудуться у 220 церквах".