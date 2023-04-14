Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень

За оцінками поліцейських, храми відвідають близько 35 тисяч вірян. Богослужіння відбудуться у 220 церквах.

“Під час Великодніх свят поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі. За охороною публічного порядку слідкуватимуть до 1600 поліцейських, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – 5 та 16 квітня відбудуться заходи з нагоди Великодня. Богослужіння проводитимуться у 220 храмах. Очікується, що участь у заходах візьмуть близько 35 тис. громадян”.

Поліція звернулася до мешканців Харківщини із проханням утриматися від відвідування храмів – щоб не створювати великих скупчень людей.

“Ми знаємо, хто перед нами. Перед нами тупикова гілка еволюції приматів у вигляді росіян, які лише частково схожі на людей, а такими не є. Тому ми розуміємо, що будь-які дії можливі навіть на свята, нічого святого там немає”, – попередив напередодні начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

Також поліцейські нагадали, що комендантську годину на Харківщині на Великдень ніхто не скасовував. Вона діє з 23:00 до 5:00.