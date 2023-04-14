Live
  • П’ятниця 14.04.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень

Суспільство 11:01   14.04.2023
Оксана Горун
Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень

За оцінками поліцейських, храми відвідають близько 35 тисяч вірян. Богослужіння відбудуться у 220 церквах.

“Під час Великодніх свят поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі. За охороною публічного порядку слідкуватимуть до 1600 поліцейських, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. – 5 та 16 квітня відбудуться заходи з нагоди Великодня. Богослужіння проводитимуться у 220 храмах. Очікується, що участь у заходах візьмуть близько 35 тис. громадян”.

Поліція звернулася до мешканців Харківщини із проханням утриматися від відвідування храмів – щоб не створювати великих скупчень людей.

“Ми знаємо, хто перед нами. Перед нами  тупикова гілка еволюції приматів у вигляді росіян, які лише частково схожі на людей, а такими не є. Тому ми розуміємо, що будь-які дії можливі навіть на свята, нічого святого там немає”, – попередив напередодні начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

  • Читайте також: Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень

    • Також поліцейські нагадали, що комендантську годину на Харківщині на Великдень ніхто не скасовував. Вона діє з 23:00 до 5:00.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:01
    Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень
    21:19
    Великдень на Харківщині: поліцейські прийдуть до 220 церков (відео)
    14:19
    Проїхав на “червоний” і засвітився у соцмережах: у Харкові зловили порушника
    12:42
    Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова
    08:31
    У метро поліція спіймала пасажира із солями, а на дорогах – 5 п’яних водіїв

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Поліція спрогнозувала, скільки людей буде в церквах на Харківщині на Великдень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 11:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оцінками поліцейських, храми відвідають близько 35 тисяч вірян. Богослужіння відбудуться у 220 церквах".