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Какие кладбища запрещено посещать в Харькове – информация мэрии

Общество 13:42   18.04.2023
Виктория Яковенко
Какие кладбища запрещено посещать в Харькове – информация мэрии Фото: Харьковский городской совет

Полностью закрыты для посещений городские кладбища №15, №16, №17 и кладбища «Сосны» и «Журавлевское».

Об этом напомнили в Харьковском городском совете.

Там также рассказали, что в администрации мемориального комплекса «Слобожанский» (поселок Лесное) отметили, что разминирование всей территории кладбища пока не проводилось. Так что самовольное передвижение, посещение и уборка мест захоронения на мемориальном комплексе – опасны.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 13:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полностью закрыты для посещений городские кладбища №15, №16, №17 и кладбища «Сосны» и «Журавлевское».".