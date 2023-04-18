Какие кладбища запрещено посещать в Харькове – информация мэрии
Фото: Харьковский городской совет
Полностью закрыты для посещений городские кладбища №15, №16, №17 и кладбища «Сосны» и «Журавлевское».
Об этом напомнили в Харьковском городском совете.
Там также рассказали, что в администрации мемориального комплекса «Слобожанский» (поселок Лесное) отметили, что разминирование всей территории кладбища пока не проводилось. Так что самовольное передвижение, посещение и уборка мест захоронения на мемориальном комплексе – опасны.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полностью закрыты для посещений городские кладбища №15, №16, №17 и кладбища «Сосны» и «Журавлевское».".