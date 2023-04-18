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Які кладовища заборонено відвідувати у Харкові – інформація мерії

Суспільство 13:42   18.04.2023
Вікторія Яковенко
Які кладовища заборонено відвідувати у Харкові – інформація мерії Фото: Харківська міська рада

Повністю закриті для відвідувань міські кладовища №15, №16, №17 та цвинтарі «Сосни» та «Журавлівське».

Про це нагадали у Харківській міській раді.

Там також розповіли, що в адміністрації меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначили, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі — небезпечні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 13:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повністю закриті для відвідувань міські кладовища №15, №16, №17 та цвинтарі «Сосни» та «Журавлівське».".