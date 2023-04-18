Які кладовища заборонено відвідувати у Харкові – інформація мерії

Повністю закриті для відвідувань міські кладовища №15, №16, №17 та цвинтарі «Сосни» та «Журавлівське».

Про це нагадали у Харківській міській раді.

Там також розповіли, що в адміністрації меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначили, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі — небезпечні.