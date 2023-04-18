Які кладовища заборонено відвідувати у Харкові – інформація мерії
Фото: Харківська міська рада
Повністю закриті для відвідувань міські кладовища №15, №16, №17 та цвинтарі «Сосни» та «Журавлівське».
Про це нагадали у Харківській міській раді.
Там також розповіли, що в адміністрації меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначили, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі — небезпечні.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повністю закриті для відвідувань міські кладовища №15, №16, №17 та цвинтарі «Сосни» та «Журавлівське».".