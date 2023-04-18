Поминальні дні: Терехов повідомив, як працюватимуть кладовища у Харкові
У Харкові на поминальні дні будуть закриті для відвідувань два кладовища.
«Хочу сказати, що не всі кладовища будуть відчинені. Бо, є кладовища на яких були активні бойові дії і зараз вони заміновані. І це дуже велика небезпека. Тому два кладовища будуть зачинені зовсім», – розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Які саме кладовища закриють – Терехов не уточнив.
Мер також закликав містян бути обережними та повідомив, що на поминальні дні у Харкові правоохоронцями, військовими та працівниками ДСНС будуть вжиті додаткові заходи безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на поминальні дні будуть закриті для відвідувань два кладовища.".