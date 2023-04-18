Поминальні дні: Терехов повідомив, як працюватимуть кладовища у Харкові

У Харкові на поминальні дні будуть закриті для відвідувань два кладовища.

«Хочу сказати, що не всі кладовища будуть відчинені. Бо, є кладовища на яких були активні бойові дії і зараз вони заміновані. І це дуже велика небезпека. Тому два кладовища будуть зачинені зовсім», – розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

Які саме кладовища закриють – Терехов не уточнив.

Мер також закликав містян бути обережними та повідомив, що на поминальні дні у Харкові правоохоронцями, військовими та працівниками ДСНС будуть вжиті додаткові заходи безпеки.

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