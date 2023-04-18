Поминальные дни: Терехов сообщил, как будут работать кладбища в Харькове

В Харькове на поминальные дни будут закрыты для посещений два кладбища.

«Хочу сказать, что не все кладбища будут открыты. Ибо есть кладбища на которых были активные боевые действия и сейчас они заминированы. И это очень большая опасность. Поэтому два кладбища будут закрыты совсем», – рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Какие именно кладбища будут закрыты — Терехов не уточнил.

Мэр также призвал горожан быть осторожными в эти дни и сообщил, что на поминальные дни в Харькове правоохранителями, военными и работниками ГСЧС будут приняты дополнительные меры безопасности.

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