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Поминальные дни: Терехов сообщил, как будут работать кладбища в Харькове

Общество 13:22   18.04.2023
Виктория Яковенко
Поминальные дни: Терехов сообщил, как будут работать кладбища в Харькове

В Харькове на поминальные дни будут закрыты для посещений два кладбища. 

«Хочу сказать, что не все кладбища будут открыты. Ибо есть кладбища на которых были активные боевые действия и сейчас они заминированы. И это очень большая опасность. Поэтому два кладбища будут закрыты совсем», – рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Какие именно кладбища будут закрыты — Терехов не уточнил.

Мэр также призвал горожан быть осторожными в эти дни и сообщил, что на поминальные дни в Харькове правоохранителями, военными и работниками ГСЧС будут приняты дополнительные меры безопасности.

Читайте также: В Харькове закрыли для посещения еще два кладбища

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 13:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на поминальные дни будут закрыты для посещений два кладбища. ".