Live
  • Вторник 18.04.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

В Харьковской области готовятся к вспышке кори

Общество 09:22   18.04.2023
Оксана Горун
В Харьковской области готовятся к вспышке кори

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС утвердила «План действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори в Харьковской области».

Соответствующий документ с подписью начальника ХОВА Олега Синегубова опубликовали на официальном сайте ХОВА.

Согласно плану в регионе должны провести картирование («перепись») невакцинированных детей в возрасте до пяти лет. В том числе проверят вакцинацию детей-переселенцев, которые в данный момент находятся на территории Харьковской области. По итогам этих действий планируют определить громады и районы высокого риска. Места проживания ВПЛ с повышенным риском вспышки кори  должны посетить медики или бригады врачей.

Также планируют проверить и «переписать» все койки для больных корью или краснухой в медучреждениях области, проверят запасы необходимых медикаментов.

Читайте также: Меньше половины детей на Харьковщине вакцинировали против кори (видео)

В протоколе КТЭБ также прописали порядок действий в случае, если вспышку кори в области все-таки зафиксируют.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

18:22
Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ
17:42
В Харьковской области обменяли уже почти 1,5 миллиона ламп
17:39
Принудительная эвакуация мирного населения на Харьковщине будет в двух селах
19:01
Аграриям Харьковщины, которым россияне уничтожили бизнес, советуют идти в суд
17:03
Сколько агропредприятий осталось в Харьковской области?

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области готовятся к вспышке кори»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС утвердила «План действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори в Харьковской области»".