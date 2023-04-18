В Харьковской области готовятся к вспышке кори
Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС утвердила «План действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори в Харьковской области».
Соответствующий документ с подписью начальника ХОВА Олега Синегубова опубликовали на официальном сайте ХОВА.
Согласно плану в регионе должны провести картирование («перепись») невакцинированных детей в возрасте до пяти лет. В том числе проверят вакцинацию детей-переселенцев, которые в данный момент находятся на территории Харьковской области. По итогам этих действий планируют определить громады и районы высокого риска. Места проживания ВПЛ с повышенным риском вспышки кори должны посетить медики или бригады врачей.
Также планируют проверить и «переписать» все койки для больных корью или краснухой в медучреждениях области, проверят запасы необходимых медикаментов.
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В протоколе КТЭБ также прописали порядок действий в случае, если вспышку кори в области все-таки зафиксируют.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС утвердила «План действий касательно готовности и реагирования на вспышку кори в Харьковской области»".