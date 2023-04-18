У Харківській області готуються до спалаху кору

Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС затвердила “План дій щодо готовності та реагування на спалах кору в Харківській області”.

Відповідний документ із підписом начальника ХОВА Олега Синєгубова опублікували на офіційному сайті ХОВА.

Згідно з планом у регіоні мають провести картування (“перепис”) невакцинованих дітей віком до п’яти років. У тому числі перевірять вакцинацію дітей-переселенців, які наразі перебувають на території Харківської області. За підсумками цих дій планують визначити громади та райони високого ризику. Місця проживання ВПО з підвищеним ризиком спалаху кору повинні відвідати медики або бригади лікарів.

Також планують перевірити та “переписати” всі ліжка для хворих на кір або краснуху в медустановах області, перевірять запаси необхідних медикаментів.

У протоколі КТЕБ також прописали порядок дій у разі, якщо спалах кору в області таки зафіксують.