У Харківській області готуються до спалаху кору
Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС затвердила “План дій щодо готовності та реагування на спалах кору в Харківській області”.
Відповідний документ із підписом начальника ХОВА Олега Синєгубова опублікували на офіційному сайті ХОВА.
Згідно з планом у регіоні мають провести картування (“перепис”) невакцинованих дітей віком до п’яти років. У тому числі перевірять вакцинацію дітей-переселенців, які наразі перебувають на території Харківської області. За підсумками цих дій планують визначити громади та райони високого ризику. Місця проживання ВПО з підвищеним ризиком спалаху кору повинні відвідати медики або бригади лікарів.
Також планують перевірити та “переписати” всі ліжка для хворих на кір або краснуху в медустановах області, перевірять запаси необхідних медикаментів.
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У протоколі КТЕБ також прописали порядок дій у разі, якщо спалах кору в області таки зафіксують.
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Ви читали новину: «У Харківській області готуються до спалаху кору»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 09:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС затвердила “План дій щодо готовності та реагування на спалах кору в Харківській області”".