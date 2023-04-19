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Синегубов передал 37 медучреждениям Харьковщины лекарства и помощь от США

Общество 18:04   19.04.2023
Оксана Якушко
Синегубов передал 37 медучреждениям Харьковщины лекарства и помощь от США

37 медицинским учреждениям Харьковщины передали гуманитарный груз лекарственных препаратов от американской благотворительной организации Direct Relief, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Запас больниц пополнился медпрепаратами 72 наименований. В частности, это кардиологические, гипер- и гипотонические, иммуномодулирующие, диабетические, противоопухолевые, обезболивающие и другие препараты. Все эти лекарства теперь пациенты будут получать на безоплатной основе по рецептам врачей.

Кроме того, персонал больниц получит спецодежду, оборудование, маски, спиртовые салфетки и другие расходные медматериалы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 18:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37 медицинским учреждениям Харьковщины передали гуманитарный груз лекарственных препаратов от американской благотворительной организации Direct Relief, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".