Синегубов передал 37 медучреждениям Харьковщины лекарства и помощь от США

37 медицинским учреждениям Харьковщины передали гуманитарный груз лекарственных препаратов от американской благотворительной организации Direct Relief, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Запас больниц пополнился медпрепаратами 72 наименований. В частности, это кардиологические, гипер- и гипотонические, иммуномодулирующие, диабетические, противоопухолевые, обезболивающие и другие препараты. Все эти лекарства теперь пациенты будут получать на безоплатной основе по рецептам врачей.

Кроме того, персонал больниц получит спецодежду, оборудование, маски, спиртовые салфетки и другие расходные медматериалы.