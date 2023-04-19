Синєгубов передав 37 медзакладам Харківщини ліки від США

37 медичним закладам Харківщини передали гуманітарний тягар лікарських препаратів від американської благодійної організації Direct Relief, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Запас лікарень поповнився медпрепаратами 72 найменувань.

Зокрема це кардіологічні, гіпер- та гіпотонічні, імуномодулюючі, діабетичні, протипухлинні, знеболювальні та інші препарати. Усі ці ліки тепер пацієнти отримуватимуть на безоплатній основі за рецептами лікарів.

Окрім того, персонал лікарень отримає спецодяг, обладнання, маски, спиртові серветки та інші витратні медматеріали.