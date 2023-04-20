Живое оружие. В Харькове готовят штурмовых и поисковых собак для ВСУ

Найти мины или атаковать вражеского снайпера — чтобы справиться с такими задачами, мохнатые защитники Украины проходят тщательный отбор и сложную тренировочную программу. Корреспондент МГ «Объектив» побывал в центре в Харькове, который готовит подкрепление для украинского войска.

В Харькове прошел тренинг-семинар дрессировочного центра Wild Spirit с участием Харьковской областной организации Общества Красного Креста. Подробности — в сюжете.

Ольга Платонова, руководитель дрессировочного центра Wild Spirit, инструктор Кинологического Союза Украины по рабочим качествам собак:

Цель мероприятия была протестировать племенной фонд. И, собственно, мы собрали собак питомника разных возрастов, тех, которые у нас работают на задержании. Мы пригласили специально под эти цели независимого эксперта – фигуранта, который протестирует собак и скажет: вот, эта готова. Эта где-то там стратила, но мы подтянуть можем. А эта не справилась, и её мы лучше отсеем.

В мирное время кинологи и дрессировщики готовили собак-поводырей. Сейчас у «мохнатых студентов» — военная программа обучения.

Сергей Лукинов, основатель общественной организации Wild Spirit:

Сейчас война. Поэтому очень большая потребность в собаках, которые занимаются поиском взрывчатых веществ. Условия, в которых работают собаки, они экстремальные. На базе питомника отбираем лучших.

Ольга Платонова рассказывает, что для воспитания собак-поисковиков проводят жесткий отбор.

Ольга Платонова, руководитель дрессировочного центра «Wild Spirit», инструктор Кинологического Союза Украины по рабочим качествам собак:

Собаки-детекторы ищут взрывчатые вещества. Для этого отбирают животных, способных игнорировать выстрелы, взрывы и работать вдали от проводника.

Помимо смелости такая собака должна обладать врожденным нюхом. Причем настолько сильным, чтобы обоняние для нее было важнее зрения. Такие «таланты» определяют еще в щенячьем возрасте.

Ольга Платонова, руководитель дрессировочного центра Wild Spirit, инструктор Кинологического Союза Украины по рабочим качествам собак:

Если мы говорим о минно-розыскных собаках, то подготовка ведется со щенка в нужном направлении. И уже к году мы имеем собаку, которая достаточно хорошо ищет.

По словам Сергея Лукинова, жесткий отбор собак-профи продолжается в течение всей дрессуры.

Сергей Лукинов, основатель общественной организации Wild Spirit:

Изо всех собак, дай бог, чтобы две-три дошли до конца обучения.

Подход к отбору и воспитанию штурмовых собак несколько иной. Кинологи говорят: штурмовая собака – это самородок, который живет не шоу, а конфликтом. Для понимания приводят пример: бокс – это шоу, а уличная потасовка – реальный конфликт. В основном для таких задач отбирают немецких овчарок и учат их до двух с половиной — трех лет.

Ольга Платонова, руководитель дрессировочного центра Wild Spirit, инструктор Кинологического Союза Украины по рабочим качествам собак

Серьезно мы можем от них требовать только по достижению какого-то возраста. То есть подготовка подготовкой, но, скажем так. Это как ребенок в 16 лет. Даже если он — бандит, то все равно он при каком-то реальном замесе имеет меньше шансов морально выстоять против толпы в темном переулке.

Ольга Платонова объясняет: спрос на штурмовых собак сейчас очень велик, ведь зачастую собака справится там, где не сможет человек. Например, «мохнатые штурмовики» успешно атакуют вражеских снайперов.

Ольга Платонова, руководитель дрессировочного центра «Wild Spirit», инструктор Кинологического Союза Украины по рабочим качествам собак

К примеру, в здании засел снайпер. И группа будет просто расстреляна. А собака имеет такую скорость и такую маневренность, что очень сложно в нее, во-первых, попасть. Она настолько быстро бежит, что попасть в нее практически невозможно. Когда собака с хорошим захватом поставлением, с жадной борьбой — невозможно сопротивляться. Это шок, боль сумасшедшая, это переломы.

После подготовки в дрессировочном центре собаки отправляются защищать Украину.