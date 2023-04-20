Жива зброя. У Харкові готують штурмових та пошукових собак для ЗСУ

Знайти міни або атакувати ворожого снайпера – щоб упоратися з такими завданнями, пухнастий захисник України проходить ретельний відбір та складну тренувальну програму. Кореспондент МГ “Об’єктив” побував у центрі в Харкові, який готує підкріплення для українського війська.

У Харкові пройшов тренінг-семінар дресирувального центру Wild Spirit за участю Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Подробиці – в сюжеті.

Ольга Платонова, керівниця дресирувального центру Wild Spirit, інструкторка Кінологічної Спілки України з робочих якостей собак

Мета заходу була протестувати племінний фонд. І, власне, ми зібрали собак розплідника різного віку – тих, які в нас працюють на затриманні. Ми запросили спеціально для цього незалежного експерта – фігуранта, який протестує собак і скаже: ось, ця готова. Ця десь там стратила, але ми можемо підтягнути. А ця не впоралася, і її ми краще відсіємо.

У мирний час кінологи та дресирувальники готували собак-поводирів. Зараз у “пухнастих студентів” – військова програма навчання.

Сергій Лукінов, засновник громадської організації Wild Spirit

Нині війна. Тому дуже велика потреба у собаках, які займаються пошуком вибухових речовин. Умови, у яких працюють собаки, вони екстремальні. На базі розплідника відбираємо найкращих.

Ольга Платонова розповідає, що для виховання собак-пошукачів провадять жорсткий відбір.

Ольга Платонова, керівниця дресирувального центру Wild Spirit, інструкторка Кінологічної Спілки України з робочих якостей собак:

Собаки-детектори шукають вибухові речовини. Для цього відбирають тварин, здатних ігнорувати постріли, вибухи та працювати далеко від провідника.

Крім сміливості такий собака повинен мати вроджений нюх. Причому настільки сильний, щоб нюх для неї був важливішим за зір. Такі “таланти” визначають ще в щенячому віці.

Ольга Платонова, керівниця дресирувального центру Wild Spirit, інструкторка Кінологічної Спілки України з робочих якостей собак

Якщо ми говоримо про мінно-розшукових собак, то підготовка ведеться зі щеняти в потрібному напрямку. І вже до року ми маємо собаку, який досить добре шукає.

За словами Сергія Лукінова, жорсткий відбір собак-профі триває протягом усієї дресури.

Сергій Лукінов, засновник громадської організації Wild Spirit

З усіх собак, дай боже, щоб дві-три дійшли до кінця навчання.

Підхід до відбору та виховання штурмових собак дещо інший. Кінологи кажуть: штурмовий собака – це самородок, який живе не шоу, а конфліктом. Для розуміння наводять приклад: бокс – це шоу, а вулична бійка – реальний конфлікт. Здебільшого для таких завдань відбирають німецьких вівчарок та навчають їх до двох із половиною – трьох років.

Ольга Платонова, керівниця дресирувального центру Wild Spirit, інструкторка Кінологічної Спілки України з робочих якостей собак

Серйозні вимоги до них ми можемо ставити лише після досягнення певного віку. Тобто підготовка підготовкою, але скажімо так. Це як дитина у 16 ​​років. Навіть якщо він – бандит, то все одно він при якомусь реальному замісі має менше шансів морально вистояти проти натовпу в темному провулку.

Ольга Платонова пояснює: попит на штурмових собак зараз дуже великий, адже найчастіше собака впорається там, де не зможе людина. Наприклад, “пухнасті штурмовики” успішно атакують ворожих снайперів.

Ольга Платонова, керівниця дресирувального центру Wild Spirit, інструкторка Кінологічної Спілки України з робочих якостей собак

Наприклад, у будівлі засів снайпер. І група буде просто розстріляна. А собака має таку швидкість і таку маневреність, що дуже складно в неї, по-перше, влучити. Вона настільки швидко біжить, що влучити в неї практично неможливо. Коли собака з гарним захватом поставленим, з жадібною боротьбою – неможливо чинити опір. Це шок, біль божевільний, це переломи.

Після підготовки в дресирувальному центрі собаки вирушають захищати Україну.