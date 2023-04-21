Live
  • Пятница 21.04.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Разрушена обстрелами: в освобожденной Чугуевщине ремонтируют дорогу (фото)

Общество 13:43   21.04.2023
Виктория Яковенко
Разрушена обстрелами: в освобожденной Чугуевщине ремонтируют дорогу (фото) Фото: ХОВА

В Харьковской области начали восстановление автодороги О-212648 «/М-03/ – станция Граково – Базалиевка – гребля».

В результате боевых действий автодорога испытала значительных разрушений. Восстановление этого направления имеет очень важное значение для населения на деоккупированных территориях области, сообщили в ХОВА.

Планируемый участок ремонта соединяет две дороги государственного значения H-26 «Чугуев – Меловое» и T-21-11 «Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук».

«В соответствии с проектной документацией на дороге предусмотрены работы по разрыхлению и уплотнению старого слоя покрытия, покрытия слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивание и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин», – рассказали дорожники.

Также планируют нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки и барьерное ограждение. Кроме того, будут обустроены пешеходные переходы и остановочные площадки для общественного транспорта, отметили в ХОВА.

01

02
Фото: ХОВА

Читайте также: Из Харькова в Волчанск восстанавливают пострадавшую от обстрелов дорогу

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:34
Метро, «ЕрмиловЦентр», ХНАТОБ: где можно проводить массовые мероприятия — ХОВА
12:48
Зарезал и скинул тело в яму: приговор убийце сожительницы на Харьковщине
20:32
«Парализуется культурная жизнь»: на Харьковщине запретили массовые мероприятия
17:15
На Харьковщине в «Армии восстановления» – уже почти 2 тысячи человек
16:31
Врачи и механики. Кому на Харьковщине предлагают самую большую зарплату

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Разрушена обстрелами: в освобожденной Чугуевщине ремонтируют дорогу (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали восстановление автодороги О-212648 «/М-03/ – станция Граково – Базалиевка – гребля».".