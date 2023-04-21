Разрушена обстрелами: в освобожденной Чугуевщине ремонтируют дорогу (фото)

В Харьковской области начали восстановление автодороги О-212648 «/М-03/ – станция Граково – Базалиевка – гребля».

В результате боевых действий автодорога испытала значительных разрушений. Восстановление этого направления имеет очень важное значение для населения на деоккупированных территориях области, сообщили в ХОВА.

Планируемый участок ремонта соединяет две дороги государственного значения H-26 «Чугуев – Меловое» и T-21-11 «Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук».

«В соответствии с проектной документацией на дороге предусмотрены работы по разрыхлению и уплотнению старого слоя покрытия, покрытия слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, выравнивание и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин», – рассказали дорожники.

Также планируют нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки и барьерное ограждение. Кроме того, будут обустроены пешеходные переходы и остановочные площадки для общественного транспорта, отметили в ХОВА.

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