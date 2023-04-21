Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото)

У Харківській області почали ремонтувати дорогу О-212648 «/М-03/ – станція Гракове – Базалiївка – гребля”.

Внаслідок бойових дій автодорога зазнала значних руйнувань. Відновлення цього напрямку має вкрай важливе значення для населення на деокупованих територіях області, повідомили у ХОВА.

Запланована ділянка ремонту з’єднує дві дороги державного значення H-26 «Чугуїв – Мілове» та T-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук».

«Відповідно до проєктної документації на дорозі передбачені роботи з розпушування та ущільнення старого шару покриття, влаштування шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнювального та верхнього шарів покриття з асфальтобетону, укріплення узбіч», – розповіли дорожники.

На дорозі також планують нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки та бар’єрне огородження. Окрім цього, будуть облаштовані пішохідні переходи та зупинкові майданчики для громадського транспорту, зазначили у ХОВА.