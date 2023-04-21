Live
  • П’ятниця 21.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото)

Суспільство 13:43   21.04.2023
Вікторія Яковенко
Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото) Фото: ХОВА

У Харківській області почали ремонтувати дорогу О-212648 «/М-03/ – станція Гракове – Базалiївка – гребля”.

Внаслідок бойових дій автодорога зазнала значних руйнувань. Відновлення цього напрямку має вкрай важливе значення для населення на деокупованих територіях області, повідомили у ХОВА.

Запланована ділянка ремонту з’єднує дві дороги державного значення H-26 «Чугуїв – Мілове» та T-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук».

«Відповідно до проєктної документації на дорозі передбачені роботи з розпушування та ущільнення старого шару покриття, влаштування шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнювального та верхнього шарів покриття з асфальтобетону, укріплення узбіч», – розповіли дорожники.

На дорозі також планують нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки та бар’єрне огородження. Окрім цього, будуть облаштовані пішохідні переходи та зупинкові майданчики для громадського транспорту, зазначили у ХОВА.

01

02
Фото: ХОВА

Читайте також: З Харкова до Вовчанська відновлюють пошкоджену обстрілами дорогу (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:34
Метро, «ЄрміловЦентр», ХНАТОБ: де можна проводити масові заходи – ХОВА
12:48
Зарізав і скинув тіло у вигрібну яму: вирок вбивці співмешканки на Харківщині
20:32
“Паралізується культурне життя”: на Харківщині заборонили масові заходи
17:15
На Харківщині в “Армії відновлення” – вже майже 2 тисячі осіб
16:31
Лікарі та механіки. Кому на Харківщині пропонують найбільшу зарплату

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 13:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області почали ремонтувати дорогу О-212648 «/М-03/ – станція Гракове – Базалiївка – гребля”.".