Зруйнована обстрілами: на звільненій Чугуївщині ремонтують дорогу (фото)
У Харківській області почали ремонтувати дорогу О-212648 «/М-03/ – станція Гракове – Базалiївка – гребля”.
Внаслідок бойових дій автодорога зазнала значних руйнувань. Відновлення цього напрямку має вкрай важливе значення для населення на деокупованих територіях області, повідомили у ХОВА.
Запланована ділянка ремонту з’єднує дві дороги державного значення H-26 «Чугуїв – Мілове» та T-21-11 «Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук».
«Відповідно до проєктної документації на дорозі передбачені роботи з розпушування та ущільнення старого шару покриття, влаштування шару основи з щебенево-піщаної суміші, влаштування вирівнювального та верхнього шарів покриття з асфальтобетону, укріплення узбіч», – розповіли дорожники.
На дорозі також планують нанести дорожню розмітку, встановити дорожні знаки та бар’єрне огородження. Окрім цього, будуть облаштовані пішохідні переходи та зупинкові майданчики для громадського транспорту, зазначили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області почали ремонтувати дорогу О-212648 «/М-03/ – станція Гракове – Базалiївка – гребля”.".