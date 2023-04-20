З Харкова до Вовчанська відновлюють постраждалу від обстрілів дорогу (фото)
Фото: Агентство відновлення та розвитку інфраструктури
У Харківській області ремонтують дорогу Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка.
«Місто регулярно обстрілює ворог, напередодні росіяни завдали авіаудар по центру. Якісне сполучення з Харковом надважливе для порятунку поранених, доїзду рятувальників та гуманітарних конвоїв», – розповіли в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.
Аварійні роботи продовжили після зимової перерви, повідомили в Агентстві. 60 кілометрів дороги до Вовчанська, яка була напівзруйнована внаслідок бойових дій, ремонтують з минулого року. Подекуди вона розбита настільки, що водії змушені об’їжджати полем.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ремонтують дорогу Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка.".