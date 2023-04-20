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З Харкова до Вовчанська відновлюють постраждалу від обстрілів дорогу (фото)

Суспільство 15:56   20.04.2023
Вікторія Яковенко
З Харкова до Вовчанська відновлюють постраждалу від обстрілів дорогу (фото) Фото: Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

У Харківській області ремонтують дорогу Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка.

 «Місто регулярно обстрілює ворог, напередодні росіяни завдали авіаудар по центру. Якісне сполучення з Харковом надважливе для порятунку поранених, доїзду рятувальників та гуманітарних конвоїв», – розповіли в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Аварійні роботи продовжили після зимової перерви, повідомили в Агентстві. 60 кілометрів дороги до Вовчанська, яка була напівзруйнована внаслідок бойових дій, ремонтують з минулого року. Подекуди вона розбита настільки, що водії змушені об’їжджати полем.

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Фото: Агентство відновлення та розвитку інфраструктури

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 15:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ремонтують дорогу Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка.".