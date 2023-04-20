З Харкова до Вовчанська відновлюють постраждалу від обстрілів дорогу (фото)

У Харківській області ремонтують дорогу Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка.

«Місто регулярно обстрілює ворог, напередодні росіяни завдали авіаудар по центру. Якісне сполучення з Харковом надважливе для порятунку поранених, доїзду рятувальників та гуманітарних конвоїв», – розповіли в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Аварійні роботи продовжили після зимової перерви, повідомили в Агентстві. 60 кілометрів дороги до Вовчанська, яка була напівзруйнована внаслідок бойових дій, ремонтують з минулого року. Подекуди вона розбита настільки, що водії змушені об’їжджати полем.