С Харькова до Волчанска восстанавливают пострадавшую от обстрелов дорогу
Фото: Агентство восстановления и развития инфраструктуры
В Харьковской области ремонтируют дорогу Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка.
«Город регулярно обстреливает враг, накануне россияне нанесли авиаудар по центру. Качественное сообщение с Харьковом очень важно для спасения раненых, доезда спасателей и гуманитарных конвоев», — рассказали в Агентстве восстановления и развития инфраструктуры.
Аварийные работы продолжились после зимнего перерыва, сообщили в Агентстве. 60 километров дороги до Волчанска, полуразрушенной в результате боевых действий, ремонтируют с прошлого года. Кое-где она разбита настолько, что водители вынуждены объезжать через поле.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ремонтируют дорогу Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка.".