С Харькова до Волчанска восстанавливают пострадавшую от обстрелов дорогу

В Харьковской области ремонтируют дорогу Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка.

«Город регулярно обстреливает враг, накануне россияне нанесли авиаудар по центру. Качественное сообщение с Харьковом очень важно для спасения раненых, доезда спасателей и гуманитарных конвоев», — рассказали в Агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Аварийные работы продолжились после зимнего перерыва, сообщили в Агентстве. 60 километров дороги до Волчанска, полуразрушенной в результате боевых действий, ремонтируют с прошлого года. Кое-где она разбита настолько, что водители вынуждены объезжать через поле.