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С Харькова до Волчанска восстанавливают пострадавшую от обстрелов дорогу

Общество 15:56   20.04.2023
Виктория Яковенко
С Харькова до Волчанска восстанавливают пострадавшую от обстрелов дорогу Фото: Агентство восстановления и развития инфраструктуры

В Харьковской области ремонтируют дорогу Т-21-04  Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка.

«Город регулярно обстреливает враг, накануне россияне нанесли авиаудар по центру. Качественное сообщение с Харьковом очень важно для спасения раненых, доезда спасателей и гуманитарных конвоев», — рассказали в Агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Аварийные работы продолжились после зимнего перерыва, сообщили в Агентстве. 60 километров дороги до Волчанска, полуразрушенной в результате боевых действий, ремонтируют с прошлого года. Кое-где она разбита настолько, что водители вынуждены объезжать через поле.

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Фото: Агентство восстановления и развития инфраструктуры

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 15:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ремонтируют дорогу Т-21-04  Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка.".