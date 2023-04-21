Сделал предложение на танке — воин 92 ОМБр впечатлил любимую (фото)

Поздравить любимую девушку — боевого медика — с днем рождения и сделать ей предложение танкисту 92 ОМБр помогли побратимы и пресс-служба родной бригады.

21-летний Кирилл служит в 92 ОМБр уже три года. А его невеста попала на фронт накануне полномасштабного вторжения. Александра — медик в другом подразделении. В нее воин влюбился с первого взгляда, но девушка не сразу ответила взаимностью, поделились подробностями на странице бригады в facebook.

«Не мой типаж», – говорила она Кириллу, но дружескому общению это не мешало. Впрочем, парень не сдавался. Танкисты ребята настойчивые. И через некоторое время их сердца уже бились в унисон. И хотя романтических свиданий во время войны не хватает, общение по телефону, переживания друг за друга, поддержка – очень сближают», — рассказали сослуживцы влюбленных.

Для признания Кирилл выбрал особенную дату — день рождения Александры, когда ей исполнялось 22 года. А чтобы сюрприз удался, попросил о помощи побратимов.

«Сейчас все мы на войне. Ждать отпуска – долго. Поэтому я решил попросить девушек пресс-службы бригады и своих побратимов о помощи, — рассказал Кирилл. — Первые вывозят Сашу и ее сестру на «фотосессию» под названием «Весна идет — красоту несет: поднимаем боевой дух защитников!», а вторые обеспечивают мне рыцарскую «лошадь», то есть танк, на котором я и приеду и признаюсь. О размере кольца, любимых цветах и отношении любимой к подобной ситуации уже знал, поэтому был уверен. Но! Как я переживал – не передать словами. Руки тряслись, слова путались, хотя готовился – писал речь… Но все вышло. Она, конечно, не ожидала, была в процессе позирования – под танком, будто ремонтирует его. Кстати, в КДСе – спецодежде для ремонта, необычно выглядела.

Это было тоже предусмотрено – своеобразное посвящение в нашу танковую семью. Итак, я подошел. Сначала с Днем рождения поздравил, а потом стал на колено и сделал предложение. Она очень быстро ответила: «Да!»

Кирилл признался, что какое-то время сомневался по поводу признания, ведь еще молод для брака и создания семьи. Но во время войны ценность каждого мгновения возрастает.

«Первый шаг они сделали. Пусть судьба будет благосклонна к нашим несокрушимым. Так хочется пофоткать их свадьбу и малышей», — прокомментировали сотрудники пресс-службы бригады, помогавшие Кириллу с признанием.