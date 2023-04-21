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Сделал предложение на танке — воин 92 ОМБр впечатлил любимую (фото)

Общество 08:05   21.04.2023
Оксана Горун
Сделал предложение на танке — воин 92 ОМБр впечатлил любимую (фото) Фото: пресс-служба 92 ОМБр

Поздравить любимую девушку — боевого медика — с днем рождения и сделать ей предложение танкисту 92 ОМБр помогли побратимы и пресс-служба родной бригады.

21-летний Кирилл служит в 92 ОМБр уже три года. А его невеста попала на фронт накануне полномасштабного вторжения. Александра — медик в другом подразделении. В нее воин влюбился с первого взгляда, но девушка не сразу ответила взаимностью, поделились подробностями на странице бригады в facebook.

«Не мой типаж», – говорила она Кириллу, но дружескому общению это не мешало. Впрочем, парень не сдавался. Танкисты ребята настойчивые. И через некоторое время их сердца уже бились в унисон. И хотя романтических свиданий во время войны не хватает, общение по телефону, переживания друг за друга, поддержка – очень сближают», — рассказали сослуживцы влюбленных.

Признание танкиста 92 ОМБр любимой в день ее рождения 3
Фото: пресс-служба 92 ОМБр

Для признания Кирилл выбрал особенную дату — день рождения Александры, когда ей исполнялось 22 года. А чтобы сюрприз удался, попросил о помощи побратимов.

«Сейчас все мы на войне. Ждать отпуска – долго. Поэтому я решил попросить девушек пресс-службы бригады и своих побратимов о помощи, — рассказал Кирилл. — Первые вывозят Сашу и ее сестру на «фотосессию» под названием «Весна идет — красоту несет: поднимаем боевой дух защитников!», а вторые обеспечивают мне рыцарскую «лошадь», то есть танк, на котором я и приеду и признаюсь. О размере кольца, любимых цветах и отношении любимой к подобной ситуации уже знал, поэтому был уверен. Но! Как я переживал – не передать словами. Руки тряслись, слова путались, хотя готовился – писал речь… Но все вышло. Она, конечно, не ожидала, была в процессе позирования – под танком, будто ремонтирует его. Кстати, в КДСе – спецодежде для ремонта, необычно выглядела.

Признание танкиста 92 ОМБр любимой в день ее рождения 5
Фото: пресс-служба 92 ОМБр

Это было тоже предусмотрено – своеобразное посвящение в нашу танковую семью. Итак, я подошел. Сначала с Днем рождения поздравил, а потом стал на колено и сделал предложение. Она очень быстро ответила: «Да!»

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Признание танкиста 92 ОМБр любимой в день ее рождения
Фото: пресс-служба 92 ОМБр

Кирилл признался, что какое-то время сомневался по поводу признания, ведь еще молод для брака и создания семьи. Но во время войны ценность каждого мгновения возрастает.

«Первый шаг они сделали. Пусть судьба будет благосклонна к нашим несокрушимым. Так хочется пофоткать их свадьбу и малышей», — прокомментировали сотрудники пресс-службы бригады, помогавшие Кириллу с признанием.

Признание танкиста 92 ОМБр любимой в день ее рождения 2
Фото: пресс-служба 92 ОМБр
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздравить любимую девушку — боевого медика — с днем рождения и сделать ей предложение танкисту 92 ОМБр помогли побратимы и пресс-служба родной бригады".