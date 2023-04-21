Зробив пропозицію на танку – воїн 92 ОМБр вразив кохану (фото)

Привітати кохану дівчину – бойову медикиню – з днем ​​народження та зробити їй пропозицію танкісту 92 ОМБр допомогли побратими та пресслужба рідної бригади.

21-річний Кирило служить у 92 ОМБр уже три роки. А його наречена потрапила на фронт напередодні повномасштабного вторгнення. Олександра – медикиня в іншому підрозділі. В неї воїн закохався з першого погляду, але дівчина не одразу відповіла взаємністю, поділилися подробицями на сторінці бригади у фейсбуці.

“Не мій типаж”, – казала вона Кирилу, але дружньому спілкуванню це не заважало. Втім, парубок не здавався. Танкісти хлопці наполегливі. І через деякий час їхні серця вже “тьохкали” в унісон. І хоч романтичних побачень під час війни бракує, спілкування телефоном, переживання один за одного, підтримка – неабияк зближують“, — розповіли товариші по службі закоханих.

Для зізнання Кирило обрав особливу дату – день народження Олександри, коли їй виповнилося 22 роки. А щоб сюрприз вдався, попросив допомоги побратимів.

“Зараз усі ми на війні. Чекати відпустки – довго. Тож я вирішив попросити дівчат пресслужби бригади та своїх побратимів про допомогу. Перші вивозять Сашу та її посестру на «фотосесію» під назвою «Весна іде красу несе: підіймаємо бойовий дух захисників!», а другі забезпечують мені лицарського «коня», тобто танк, на якому я і приїду та освідчусь. Про розмір каблучки, улюблені квіти і ставлення коханої до подібної ситуації вже знав, тож був упевнений. Але! Оскільки я хвилювався – не передати словами. Руки трусилися, слова плуталися, хоча готувався – писав промову… Та все вийшло. Вона, звісно, не очікувала, була у процесі позування – під танком, ніби, ремонтує його. До речі, у КДСі – спецодязі для ремонту, незвичайно виглядала.

Це було теж передбачено – своєрідна посвята у нашу танкову родину. Отже, я підійшов. Спочатку із Днем народження привітав, а потім став на коліно та освідчився. Вона дуже швидко відповіла: “Так!”

Кирило зізнався, що якийсь час сумнівався з приводу зізнання, адже ще молодий для шлюбу та створення сім’ї. Але під час війни цінність кожної миті зростає.

“Перший крок вони зробили. Нехай доля буде прихильною до наших незламних. Так хочеться пофоткати їхнє весілля та малечу”, – прокоментували співробітники пресслужби бригади, які допомагали Кирилу із зізнанням.