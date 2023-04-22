Меньше воруют: криминогенная ситуация на Харьковщине в военное время – Тимошко

В Харьковской области по сравнению с 2021 годом криминогенная ситуация улучшилась.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

За три месяца 2023 года в регионе зафиксировали 28 грабежей, за этот же период в 2021 году таких преступлений было 141.

263 преступления в публичных городах совершили в этом году, в 2021 году зарегистрировали 528 таких случаев.

«Квартирные кражи были совершены в два раза больше, чем сейчас. Это и воля объединившихся людей, это и хорошая работа правоохранителей», — отметил Тимошко.

Глава полиции Харьковщины также сообщил, что также уменьшилось количество бытовых убийств в регионе.