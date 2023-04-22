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Менше крадуть: криміногенна ситуація на Харківщині у воєнний час – Тимошко

Суспільство 21:57   22.04.2023
Вікторія Яковенко
Менше крадуть: криміногенна ситуація на Харківщині у воєнний час – Тимошко

У Харківській області у порівнянні із 2021 роком криміногенна ситуація покращилась.

Про це в етері нацмарафону розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За перші три місяці 2023 року в регіоні зафіксували 28 грабежів, за цей же період у 2021 таких злочинів було 141.

263 злочини в публічних містах скоїли у цьому році, у 2021 зареєстрували 528 таких випадків.

«Квартирних крадіжок було вчинено у два рази більше, чим зараз. Це і воля людей, які об’єдналися, це і хороша робота правоохоронців», – зазначив Тимошко.

Голова поліції Харківщини також повідомив, що також зменшилась кількість побутових вбивств в регіоні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 21:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області у порівнянні із 2021 роком криміногенна ситуація покращилась.".