Менше крадуть: криміногенна ситуація на Харківщині у воєнний час – Тимошко

У Харківській області у порівнянні із 2021 роком криміногенна ситуація покращилась.

Про це в етері нацмарафону розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За перші три місяці 2023 року в регіоні зафіксували 28 грабежів, за цей же період у 2021 таких злочинів було 141.

263 злочини в публічних містах скоїли у цьому році, у 2021 зареєстрували 528 таких випадків.

«Квартирних крадіжок було вчинено у два рази більше, чим зараз. Це і воля людей, які об’єдналися, це і хороша робота правоохоронців», – зазначив Тимошко.

Голова поліції Харківщини також повідомив, що також зменшилась кількість побутових вбивств в регіоні.