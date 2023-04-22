Менше крадуть: криміногенна ситуація на Харківщині у воєнний час – Тимошко
У Харківській області у порівнянні із 2021 роком криміногенна ситуація покращилась.
Про це в етері нацмарафону розповів начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За перші три місяці 2023 року в регіоні зафіксували 28 грабежів, за цей же період у 2021 таких злочинів було 141.
263 злочини в публічних містах скоїли у цьому році, у 2021 зареєстрували 528 таких випадків.
«Квартирних крадіжок було вчинено у два рази більше, чим зараз. Це і воля людей, які об’єдналися, це і хороша робота правоохоронців», – зазначив Тимошко.
Голова поліції Харківщини також повідомив, що також зменшилась кількість побутових вбивств в регіоні.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 21:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області у порівнянні із 2021 роком криміногенна ситуація покращилась.".