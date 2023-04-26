Погиб во дворе. В Харьковской области эксгумировали тело 12-летнего мальчика

12-летний мальчик вместе со своей матерью кормил домашний скот во дворе, когда начался обстрел, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В прошлом году в селе Малые Проходы 12-летний мальчик вместе со своей матерью попал под обстрел, когда русские военные открыли огонь по селу. Снаряд попал на территорию дома, где проживала семья. Мальчик погиб на месте, его мать получила ранение.

26 апреля прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области, Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями ОП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харьковской области эксгумировали тело ребенка на кладбище в селе Малые Проходы.

Сейчас труп направили для проведения судебно-медицинской экспертизы в ХОБСМЭ.

Харьковская областная прокуратура ведет досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).