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Загинув на подвір’ї. На Харківщині ексгумували тіло 12-річного хлопчика

Події 16:56   26.04.2023
Оксана Якушко
Загинув на подвір’ї. На Харківщині ексгумували тіло 12-річного хлопчика

12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю годував худобу на подвір’ї, коли почався обстріл, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Минулого року у селі Малі Проходи 12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю потрапив під обстріл, коли російські військові відкрили вогонь по селу. Снаряд поцілив на територію будинку, де мешкала родина. Хлопчик загинув на місці, його мати поранена.

26 квітня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло дитини на цвинтарі у селі Малі Проходи.

Наразі труп направили для проведення судово-медичної експертизи в ХОБСМЕ.

Харківська обласна прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 16:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю годував худобу на подвір’ї, коли почався обстріл, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".