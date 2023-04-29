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«Он угас»: в харьковском университете сообщили о смерти профессора

Общество 14:15   29.04.2023
Оксана Горун
«Он угас»: в харьковском университете сообщили о смерти профессора

Умер профессор кафедры теоретической и прикладной системотехники факультета компьютерных наук ХНУ им. В.Н. Каразина Михаил Угрюмов.

О смерти коллеги сообщила пресс-служба университета.

«Михаил Леонидович родился 18 сентября 1952 в Харькове. После окончания в 1975 году с отличием факультета авиационных двигателей Национального аэрокосмического университета имени М. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» он долгое время работал там научным сотрудником, доцентом кафедры прикладной и вычислительной математики, а с 2006 — профессором кафедры информатики. С 2017 года Михаил Леонидович работал в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина в должности профессора кафедры теоретической и прикладной системотехники факультета компьютерных наук. Ему за короткое время удалось сформировать вокруг себя команду настоящих специалистов, неравнодушных профессионалов. Сам Михаил Леонидович до последних дней занимался проблемами аспирантов и молодых ученых», — рассказали о профессоре в вузе.

Коллеги считают, что на уход из жизни Михаила Угрюмова повлияла война.

«Оторванный войной от родного города, страны, коллег и друзей, он угас», — написали в сообщении на странице ХНУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Умер профессор кафедры теоретической и прикладной системотехники факультета компьютерных наук ХНУ им. В.Н. Каразина Михаил Угрюмов".