“Він згас”: у харківському університеті повідомили про смерть професора

Помер професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук ХНУ ім. В.М. Каразіна Михайло Угрюмов.

Про смерть колеги повідомила пресслужба університету.

“Михайло Леонідович народився 18 вересня 1952 року у Харкові. Після закінчення у 1975 році з відзнакою факультету авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» він довгий час працював там науковим співробітником, доцентом кафедри прикладної та обчислювальної математики, а з 2006 року — професором кафедри інформатики. З 2017 року Михайло Леонідович працював у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на посаді професора кафедри теоретичної та прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук. Йому за короткий час вдалося сформувати навколо себе команду справжніх фахівців, небайдужих професіоналів. Сам Михайло Леонідович до останніх днів опікувався проблемами аспірантів і молодих науковців“, – розповіли про професора у виші.

Колеги вважають, що на смерть Михайла Угрюмова вплинула війна.

“Відірваний війною від рідного міста, країни, колег і друзів, він згас”, – написали у повідомленні на сторінці ХНУ.