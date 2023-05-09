Энергия, побратимы и ПВО для Харькова: Терехов рассказал, что делал в США

На пресс-конференции 9 мая мэр Харькова сообщил, с кем встречался во время поездки в США и о чем говорил.

«Основные темы, которые мы обсуждали — это будущее Украины. Как построить экономическую модель Украины после войны, поддержка США в настоящее время. Относительно военной поддержки, ситуации безопасности в Харькове. Я имею в виду системы ПВО», — поделился Игорь Терехов.

Помимо ПВО, в США украинские мэры обсуждали вопросы энергетической безопасности.

«Есть новые технологии, по которым мы будем работать. Курс будет на инновационные «зеленые» технологии, и они будут применяться в Харьковской области. Также есть инновационные технологии, которые обеспечат безопасность и бесперебойность работы энергосистемы. Сейчас готовим свою потребность к этому. Надеюсь, что совместно с американскими партнерами сможем построить такую систему», — рассказал мэр Харькова.

В Штатах он также встречался с коллегами из США, Канады и Бразилии, а также госсекретарем и сенаторами. Терехов «присматривал» побратимов для города, и договорился о партнерских отношениях с мэром Альбукерке(штат Нью-Мексико). Есть «наметки» и в направлении сотрудничества между Харьковом и Сиэтлом.