Енергія, побратими та ППО для Харкова: Терехов розповів, що робив у США
На пресконференції 9 травня мер Харкова повідомив, з ким зустрічався під час поїздки до США та про що говорив.
“Основні теми, які ми обговорювали, – це майбутнє України, як побудувати економічну модель України після війни, підтримка США на теперішній час. Щодо військової підтримки, безпекової ситуації у Харкові. Я маю на увазі системи ППО”, – поділився Ігор Терехов.
Окрім ППО, в США українські мери обговорювали питання енергетичної безпеки.
“Є новітні технології, по яких ми будемо працювати. Курс буде на інноваційні «зелені» технології, і вони будуть застосовуватися в Харківській області. Також є інноваційні технології, які забезпечать нам безпеку і безперебійність роботи енергосистеми. Зараз готуємо свою потребу на це. Маю надію, що спільно з американськими партнерами зможемо побудувати таку систему”, – розповів мер Харкова.
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У Штатах він також зустрічався з колегами із США, Канади та Бразилії, а також держсекретарем та сенаторами. Терехов “приглядав” побратимів для міста, й домовився про партнерські відносини з мером Альбукерке (штат Нью-Мексико). Є “намітки” також у напрямку співпраці між Харковом та Сіетлом.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 22:22;
Кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції 9 травня мер Харкова повідомив, з ким зустрічався під час поїздки до США та про що говорив".