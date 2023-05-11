Синоптики заявили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Харьковской области с 11 по 14 мая.
«11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 22:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Харьковской области с 11 по 14 мая.".