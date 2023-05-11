Синоптики заявили о чрезвычайной опасности на Харьковщине до конца недели

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности в Харьковской области с 11 по 14 мая.

«11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.